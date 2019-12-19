Pegasus Airlines начнет летать из Стамбула в Батуми в марте

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начнет осуществлять прямые полеты из Стамбула в Батуми и обратно с 1 марта 2020 года. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. Авиаперевозчик уже продает билеты, их стоимость начинается с 55 евро в один конец.

Pegasus Airlines уже выполняет регулярные полеты по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул, напоминает Спутник - Грузия.

Прямые рейсы в Батуми из Стамбула осуществляет другая турецкая авиакомпания - Turkish Airlines.