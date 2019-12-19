В России посчитали, сколько семей готовы взять ипотеку

На сегодняшний день в России возможность взять ипотечный кредит в банке и выплачивать его имеют примерно 46% семей. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

"Сегодня по тем данным, которые мы имеем, взять ипотечный кредит и выплачивать его <...> могут порядка 46% семей. К 2024 году доля семей должна превысить 50% и стремиться к 60%", - сказал он на коллегии Минстроя по теме нацпроекта "Жилье и городская среда".

Плутник также отметил, что в настоящее время средний доход семьи, которая выплачивает ипотечный кредит, составляет 70-80 ты рублей в месяц, средняя стоимость купленной квартиры - 2,9 млн рублей, а средний платеж по ипотеке - 21-22 тыс. в месяц.

Кроме того, он поведал, что с 2000 года жилье с ипотекой приобрело более 9 млн семей, 3,5 млн из которых приходится на период с 2017 по 2010 годы. При этом у более 70% ипотечных заемщиков есть дети, а у 40% - два и более ребенка.