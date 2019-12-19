Крым запускает новогодние троллейбусы

С пятницы, 27 декабря, в трех городах Крыма начнут ходить новогодние троллейбусы с Дедом Морозом и Снегурочкой, - сообщили в пресс-службе Минтранса республики со ссылкой на вице-премьера РК Юлию Жукову.

"Троллейбусы будут украшены новогодней тематикой и поздравлениями, а в салоне каждого из пассажиров будут встречать главные волшебники зимнего праздника – Дед Мороз и Снегурочка с подарками и сувенирами", - сообщила Жукова, передает "АиФ-Крым".

Новогодние троллейбусы будут ходить по улицам Симферополя, Алушты и Ялты - традиция запускать праздничные троллейбусы появилась на полуострове несколько лет назад, - напомнили в министерстве.