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Крым запускает новогодние троллейбусы

Фото министерства транспорта Республики Крым
Фото министерства транспорта Республики Крым

С пятницы, 27 декабря, в трех городах Крыма начнут ходить новогодние троллейбусы с Дедом Морозом и Снегурочкой, - сообщили в пресс-службе Минтранса республики со ссылкой на вице-премьера РК Юлию Жукову. 

"Троллейбусы будут украшены новогодней тематикой и поздравлениями, а в салоне каждого из пассажиров будут встречать главные волшебники зимнего праздника – Дед Мороз и Снегурочка с подарками и сувенирами", - сообщила Жукова, передает "АиФ-Крым".

Новогодние троллейбусы будут ходить по улицам Симферополя, Алушты и Ялты - традиция запускать праздничные троллейбусы появилась на полуострове несколько лет назад, - напомнили в министерстве.

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Вестник Кавказа

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