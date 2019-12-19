США рассказали о новых обстоятельствах атак на НПЗ Saudi Aramco

В США обнаружили новые доказательства того, что удар по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco был нанесен с севера. Об этом говорится в докладе, подготовленном для Совета Безопасности ООН.

Как отмечается, американские эксперты проанализировали обломки вооружения, использованного при нападении, и пришли к выводу, что один из атаковавших беспилотников был запущен с северо-запада и пролетел около 200 км, прежде чем достичь цели. Также США обнаружили некоторое сходство между аппаратом, обломки которого были найдены на месте происшествия, и иранским беспилотником IRN-05. При этом авторы доклада не делают вывода о прямой связи Ирана с нападением на объекты Saudi Aramco.

В докладе подчеркивается, что информация, полученная американскими разведывательными службами при осмотре извлеченных оружейных систем, которые использовались при нападении 14 сентября, не позволяет точно установить происхождение атаки.

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября на двух нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, произошли пожары. Они случились на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Ответственность за произошедшее взяли на себя позже йеменские повстанцы-хуситы, которые утверждают, что они атаковали НПЗ с помощью 10 беспилотников (БПЛА). США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Этой же точки зрения придерживается арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Иран отрицает свою причастность к атакам, называя подобные заявления ложью.