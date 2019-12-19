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"Сбербанк" даст Кубани 368 млн рублей на пополнение бюджета

&quot;Сбербанк&quot; даст Кубани 368 млн рублей на пополнение бюджета

Руководство Краснодарского края привлечет в "Сбербанке" кредитную линию с лимитом 368 млн рублей, сообщает "СПАРК-Маркетинг".

"Сбербанк" стал победителем электронного аукциона на привлечение кредитных ресурсов, предложив заключить контракт по цене 24,702 млн рублей при установленной максимальной цене 27,6 млн рублей.

В аукционе также участвовал Альфа-банк, его предложение составило 24,84 млн рублей, передает "Интерфакс-Юг".

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