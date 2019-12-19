Трамп "занес руку" над "Северным потоком-2"

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет 20 декабря военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), предполагающий, в частности введение санкций против РФ по целому ряду пунктов.

В перечне – газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", направленные, по мнению авторов бюджета, на подрыв европейской энергетической безопасности.

Кроме того, по мнению Вашингтона, российской стороне положены санкции за поддержку сирийских правительственных сил в ходе "гражданской войны".

Также в тексте – ряд пунктов, касающихся противодействия Соединенных Штатов "различным угрозам", в числе которых названы Россия и Китай.

Продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с РФ в военной области, правительству США запрещается признавать воссоединение Крыма с Россией, отмечает ТАСС.