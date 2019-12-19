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Любители японской кухни массово отравились на Дону

Любители японской кухни массово отравились на Дону

Медики диагностировали наличие острой кишечной инфекции у 25 человек в городе Шахты Ростовской области. Об этом информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что пострадавшие употребляли продукцию одного из предприятий общественного питания, специализирующегося на японской кухне.

"Предположительным путем передачи считается пищевой", - сказали в ведомстве, отметив, что деятельность предприятия временно запрещена, ведется эпидемиологическое расследование.

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Вестник Кавказа

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