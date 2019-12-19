Путин рассказал нужны ли мигранты России

Отвечая на вопрос журналиста о том, сможет ли Россия преодолеть демографический кризис за счет мигрантов, глава государства Владимир Путин заявил, что экономика нуждается в людях, переезжающих в страну.

В этой связи российский лидер отметил, что выходцам из Украины, Белоруссии и Молдавии проще адаптироваться. "И местное населения к таким мигрантам относится более спокойно", - считает он. "Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии. Там просто надо внедрять наши системы образования", - сказал президент, пояснив, что на этих территориях следует открывать филиалы российских университетов, школы и курсы русского языка.

Также Путин отметил, что некоторые "гости" ведут себя в России так, как дома себя бы они не вели. "Это тоже вызывает раздражение. Но мы не должны запрещать людям куда-то переезжать", - подчеркнул президент.

В заключение глава государства отметил, что в вопросе регулирования миграции необходимо применять системный подход.