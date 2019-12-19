До конца года на улицы Алматы выйдут 117 новых автобусов

До конца текущего года на популярный кольцевой 38-й маршрут в Алматы выйдут 40 новых автобусов, - рассказал директор "Алматыэлектротранс" Гани Тажиев.

"На 38-м маршруте, охватывающем малый круг, мы поставим 40 наших 18-метровых автобусов, 36 будут на линии и 4 автобуса в резерве. Ожидания народа, как мы дали обещания, до конца года мы выполним", - заверил Гани Тажиев, передает "АиФ-Казахстан".

По поводу обычных 12-метровых автобусов Гани Тажиев отметил, что прибыло 129 автобусов, ситуация в городе улучшается, обновляется подвижной состав на маршрутах, до конца года еще 77 автобусов должно прийти в город.

"40 из них прибудут в эти выходные, остальные 37 автобусов - на следующей неделе, и обновление подвижных единиц в этом году завершится", - поведал Гани Тажиев.