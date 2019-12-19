Россия может отказаться от поставок рыбы из Китая

В России могут ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая из-за выявленных запрещенных и вредных веществ в аквакультуре. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая", - отметили в Россельхознадзоре

В ведомстве также поведали, что провели сегодня телефонные переговоры с представителями Главного таможенного управления Китая (ГТУ КНР) в связи с обеспокоенностью из-за учащения случаев выявлений запрещенных и вредных веществ в рыбе и морепродукции, поступающих в Россию из Китая. Речь идет, в том числе о наличии тяжелых металлов (мышьяк, ртуть и кадмий), а также окситетрациклина, сульфадиазина, нитрофуранов. При этом количество выявленных нарушений на текущий период 2019 года в два раза превысило аналогичный показатель таковых за весь период 2018 года, передает ТАСС.