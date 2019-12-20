В Сочи посадили более 3 тыс краснокнижных деревьев

В Сочинском национальном парке специалисты высадили более 3 тыс краснокнижных деревьев, сообщили в пресс-службе нацпарка.

В пресс-службе отметили, что краснокнижные деревья более 5 лет выращивали в питомнике Сочинского национального парка. "Места для посадки определяли сотрудники научного отдела - для хурмы выбирали полутенистые участки долин, а для граната и витекса - хорошо освещенные, прогреваемые склоны, где деревца будут надежно укрыты от ветра и заморозков", - отмечается в сообщении.

В частности, на территории Адлерского лесничества на площади 1,7 га была посажена 1 тыс саженцев кавказской хурмы. В Веселовском лесничестве посадили 500 саженцев граната и 500 саженцев священного витекса.

Еще 1 тыс деревьев хурмы кавказской высадили на территории Головинского лесничества в районе сел Каткова Щель, Глубокая Щель и в Солох-Ауле.

"Высаженные более 3 тыс деревьев являются редкими видами и занесены в Красную книгу Краснодарского края, а хурма кавказская занесена еще и в Красную книгу России", - приводит "Интерфакс-Юг" сообщение пресс-службы.