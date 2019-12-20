Азербайджанский кукольный театр зовет детей на "Зимний карнавал"

Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига в Баку приготовил для юных зрителей новогоднее представление.

Ежедневно с 26 декабря по 6 января в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 будет показываться спектакль Qış karnavalı ("Зимний карнавал"), в котором дети увидят главных персонажей Нового года, героев сказок и мультфильмов.

Автор инсценировки и режиссер-постановщик "Зимнего карнавала" - Анар Мамедов, художник-постановщик - Игбал Алиев,

Билеты можно будет купить с 20 декабря.