Семейный Новый год ждет ессентучан на Театральной площади

В Ессентуках на Театральной площади в новогоднюю ночь пройдет ежегодное шоу "Новый год - семейный праздник". Такое сообщение распространила пресс-служба администрации города.

Вечерняя программа стартует в 19:00 с танцевального флешмоба, который сменится детской программой "Праздник к нам приходит". В 21:30 на сцену выйдет ростовская группа "Амазонки" с ярким костюмированным шоу, в 22:30 выступит кавер-группа из Сочи "Гланс Бэнд", пишет "Сайт Ставрополя 1777".

Ровно в полночь стартует праздничный фейерверк из 3 тыс залпов в сопровождении песни Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You.

Главная новогодняя ночь на Театральной площади окончится в 1:20.