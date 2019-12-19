Российская сборная сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерации футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленный рейтинг сборных, согласно которому сборная России сохранила за собой 38-е место. В активе российской команды 1470 очков.

Первое место текущего рейтинга занимает Бельгия (1765 очков), второе место у сборной Франции (1733), а замыкает лидирующую тройку команда Бразилии (1712).

В ТОП-10 рейтинга также находятся: Англия (1661), Уругвай (1645), Хорватия (1642), Португалия (1639), Испания (1636), Аргентина (1623), Колумбия (1622).

Турция расположилась на 29-м месте (1494 очка), Иран – на 33-м (1489), Грузия – на 91-м (1267), Армения - на 102-м (1213), Азербайджан – на 114-м (1177), Казахстан - на 118-м (1155), Туркменистан – на 129-м (1107).