Почему жизнь в Армении с нового года значительно подорожает, за что Пашинян обиделся на Царукяна, что угрожает тарифам на электроэнергию - Анализ армянских СМИ за 14–20 декабря. Экономика

Вступив в ЕАЭС, Армения также присоединилась к единым таможенным тарифам. Это предполагало повышение таможенных пошлин на существенное количество товаров. Для максимального смягчения воздействия этого страна установила переходный период свыше пяти лет, в основном для наиболее важных продуктов, входящих в потребительскую корзину, но для значительной части этих продуктовых групп переходный период заканчивается в наступающем 2020 году, - пишут армянские СМИ.

Жизнь в Армении станет дороже

С 1 января ожидается подорожание около 700 видов продуктов. Бытует мнение, что среди них такие продукты, которые, можно сказать, "не покупаешь каждый день", - читаем в газете "Паст". "Эксперты утверждают, что подорожания окажут значительное влияние на общий уровень жизни людей. Не избежит повышения цен и сельскохозяйственная сфера. Так, с 1 января подорожает растаможка сельскохозяйственной продукции, кормов для животных, зерновых, семян зерна: за них импортеры на границе будут платить на 3-4% больше, а за удобрения – на 2,5-4% больше. С другой стороны, с 15 января 2020 года вступает в силу законодательная норма, согласно которой убой животных должен осуществляться только на бойнях. Фермеры, занимающиеся скотоводством, и продавцы мяса обеспокоены тем, что это может привести к заметному подорожанию мяса. В целом же, по подсчетам некоторых экономистов, в ближайшие месяцы жизнь в Армении снова подорожает, по предварительным подсчетам, для начала на 5-7%", - пишет газета.

Пашинян расправится с Царукяном?

Чем крупнее налогоплательщик - там масштабнее проверки. Комитет государственных доходов (КГД) Армении начал проявлять пристальный интерес к компаниям, принадлежащим руководителю парламентской партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагику Царукяну. Это уже вызвало недовольство самого Царукяна, который заявил о том, что проверки в принадлежащих ему бизнес-структурах носят затяжной характер, - пишет интернет-издание Sputnik Армения. "Что касается заявления председателя ППА, скажу, что в компаниях, которые являются крупными налогоплательщиками, проверки осуществляются чаще", – отметил заместитель председателя КГД Армении Эдвард Ованнисян. Ранее сотрудники КГД Армении допросили итальянского партнера Царукяна, после чего тот покинул Армению. Ованнисян отметил, что следственный орган КГД на данный момент рассматривает 330 уголовных дел в отношении различных хозяйствующих субъектов. "Один из крупнейших бизнесменов в Армении Гагик Царукян возглавляет вторую по величине партию в парламенте. В Национальном собрании (парламенте) Армении "Процветающая Армения" представлена 26 депутатами", - напоминает издание.

В стране могут отменить ночные тарифы на электроэнергию

В последнее время много говорится о либерализации электроэнергетического рынка Армении, что может иметь весьма неоднозначные последствия, - читаем на страницах государственной газеты "Айастани Анрапетутюн". "Что это предполагает, не приведет ли эта самая либерализация, как обычно бывает, к повышению тарифов, и почему мы беремся за этот шаг? В поисках ответов на эти вопросы мы обратились к заместителю министра территориального управления и инфраструктур по линии энергетики Акопу Варданяну. Тем более что это один из тех вопросов, который включен в стратегию развития энергосистемы нашей страны до 2040 года, находящейся на этапе обсуждения. Замминистра, прежде всего, подчеркнул, что на начальной стадии будет либерализовано только 10% рынка, чтобы понять, какие могут быть риски. И если вдруг будет плохо, то ничего страшного, "все будет возвращено на круги своя". Что касается вопроса тарифов, то государство обязательно применит соответствующие механизмы для недопущения договоренностей.

А сохранятся ли ночные тарифы в случае либерализации? Как разъяснил Варданян, на первом этапе рыночных реформ также будут рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности применяемой тарифной политики. В частности, целесообразность дальнейшего применения ночных и дневных тарифов и альтернативы этому, необходимость установления фиксированных ежемесячных выплат за обслуживание и так далее. А совершенствование механизмов защиты уязвимых потребителей всегда будет в центре внимания правительства", - с иронией заключает автор публикации.

Инвестиции на ветер

Следственная комиссия парламента, изучающая законность, обоснованность и достоверность финансовых и других отчетов, представляемых и принятых исполнительным органом в рамках инвестиционных программ в горнодобывающей отрасли, в ближайшем будущем собирается сделать разоблачения, - пишет газета "Жоховурд". "Это касается финансовых расходов компании "Лидиан Армения", которая должна была эксплуатировать Амулсарский рудник. Как передают источники газеты, комиссия изучила документы, из которых стало очевидно, что компания осуществила бесполезные производственные затраты. "Если компания "Лидиан Армения" считает, что инвестировала 4 млрд. драмов, то мы должны понять: куда были инвестированы эти средства и с какой эффективностью. Мы должны провести подобные проверки", - сказал в беседе с корреспондентом газеты председатель комиссии Сергей Багратян.

Фонд Анны Акопян снова "проверил" кошельки олигархов

Организовавшая примерно месяц назад сбор средств Анна Акопян на прошлой неделе вновь сделала то же самое, - читаем на страницах газеты "Грапарак". "Уже стало традицией собирать богатых людей за роскошными столами и организовывать для них аукционы. Но на этот раз было отличие: супруга премьер-министра попыталась выступить так, чтобы присутствующие не только выделили деньги, но и наполнились сочувствием в отношении всей акции, поскольку они проводят тяжелую работу – ремонтируют, лечат, заботятся о нашем "неблагодарном" обществе, которое не в состоянии не только понять смысл благотворительности, но и осознать, что все это делается добровольно. Оно не способно также воспринять, что каждый из богатых людей – это святыня, воплощение самоотверженности и патриотизма, которые готовы взять за руку каждого нуждающегося, сделать все для каждого разрушенного детсада или школы. А в числе присутствующих на этой церемонии был не только стоящий рядом с властями Тигран Мансурян, но и, к примеру, Габриел Джемберджи – бизнес-партнер Левона Саргсяна, который, казалось, должен сидеть в "камере" рядом с последним. Или Артак из SASа - в его компании накануне выборов 2017 года состоялось примечательное собрание, участники которого, пожалуй, должны были оказаться в лидерах по фальсификациям. И еще: кто бы из этих людей открыл свой кошелек, если бы сбор средств проводился не женой премьер-министра, а руководителем другого фонда?", - отмечает издание.

Цахкадзорский отель Golden Palace может достаться государству

Торги по продаже гостиницы Golden Palace в Цахкадзоре не состоятся, и не исключено, что ее эксплуатацией займется государство, пишет газета "Айкакан жаманак". "Заявку на участие в аукционе никто так и не подал, - сообщил председатель Комитета по управлению государственным имуществом Нарек Бабаян. - Желающие были, но они либо не успели подать заявку, либо передумали. Стартовая цена на следующем аукционе должна снизиться на 5%, но его дата еще не определена", - сказал Бабаян. Покупателей не нашлось, потому что инвесторы посчитали цену слишком высокой и решили, что вложения в итоге не оправдаются, - пояснил Бабаян, добавив: рассматривается вариант передачи отеля в доверительное управление, если очередной аукцион будет сорван. Владелец гостиницы Golden Palace - бывший председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Армении Армен Аветисян, против которого возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денег в особо крупных размерах, полученных преступным путем (отмывание денег).

Ранее Аветисян обратился в орган предварительного следствия с предложением подарить гостиницу государству, о чем объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что стоимость гостиницы составляет примерно $20 млн, поэтому гостиницу нужно вынести на аукцион, а вырученные с ее продажи деньги передать в бюджет", - пишет автор публикации.