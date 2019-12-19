Обзор грузинских СМИ 13-19 декабря

"Грузинская мечта" согласится на референдум по избирательной реформе?

Власть и оппозиция не могут договориться относительно избирательной реформы, поэтому переход на полностью пропорциональный парламент должен осуществляться по итогам референдума. С такой инициативой выступил бывший депутат от парламентского большинства Акакий Зоидзе, позднее идею поддержал советник премьер-министра Созар Субари. Газета "Резонанси" пишет, что тема плебисцита всплыла исключительно из-за нежелания правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идти на уступки оппозиции. В частности, аналитик Вахтанг Дзабирадзе в интервью изданию заявил, что сама по себе идея выгладит достойно, однако сформулирована она была крайне сумбурно. По словам эксперта, предложение провести референдум не несло никакой конкретики, поэтому на сегодняшний день не ясно, возможно ли успеть его организовать и провести до парламентских выборов.

"Когда кто-то так "бросается" идеями, а тем более – представители власти, должно быть уже все просчитано. Очень важна формулировка вопроса, как он будет задан. Если плебисцит будет проведен, насколько после него можно уложиться в сроки? Разговоры власти о плебисците и референдуме мне кажутся частью пиара, а не желанием сделать реальный шаг или попыткой найти выход из тупикового положения", - приводит газета слова Дзабирадзе.

"Мечта" "незаметно" утвердила кандидатов в судьи Верховного суда

При этом оппозиция продолжает усиливать нажим на власти, зачастую уже не дожидаясь массовой поддержки населения. Эта тактика, как продолжает издание уже в другой статье, начинает играть на руку "Грузинской мечте", так как граждане страны устали от бесконечных акций протеста. В частности, пока общественность была занята размышлениями о преимуществах и недостатках пропорциональной и мажоритарной избирательных систем, парламент утвердил большую часть пожизненных членов Верховного суда. А ведь именно с этой темы год назад разразился скандал, лишивший "Грузинскую мечту" конституционного большинства. Как заявил "Резонанси" Рамаз Сакварелидзе, для внешней политики Грузии этот вопрос имеет гораздо более важное значение, чем избирательная реформа. По его словам, посольство США не случайно внимательно отслеживает процесс назначения верховных судей. Для государства он гораздо важнее, чем та или иная модель выборов.

Оппозиция не оставили эту тему без критики, однако сменила тактику. Теперь сторонники "Единого национального движения" начали критиковать власть, отталкиваясь от негативного общественного мнения, прочно сложившегося по отношению к ним самим.

В частности, Ника Гварамия, который при Михаиле Саакашвили занимал должность заместителя главного прокурора, на страницах газеты "Ахали таоба" признался в том, что ему стыдно за то, что когда-то он являлся частью этой системы. Член ЕНД Леван Хабеишвили также заявил, что ЕНД допустило ошибку, когда позволило нынешним кандидатам в судьи Верховного суда быть частью судебной власти. Подобные настроения, как пишет газета, стали высказывать различные сторонники бывшей правящей партии.

Зурабишвили вновь попала под критику

Объектом критики на минувшей неделе вновь стала президент Грузии Саломе Зурабишвили, кандидатуру которой "Грузинская мечта" поддерживала на выборах в прошлом году. Председатель "Объединения правозащитников" Николоз Мжаванадзе в беседе с корреспондентами газеты "Ахали таоба" заявил, что если Зурабишвили не уйдет в отставку, то в стране может произойти "Государственный переворот". При этом издание вновь вспомнило скандал с помилованием осужденных, однако, в целом, на сей раз критика носит менее конкретный характер. В частности, президенту ставят в вину ее не всегда правильный грузинский язык, в том числе заявление о том, что у Грузии нет "ни армии, ни оружия, и никогда не будет". Смысл цитаты заключался в том, что у страны вместо этого есть другие инструменты, такие, как культура и традиции, однако Мжаванадзе сконцентрировался на негативе.

Власть пытается избегать контракций

Тем не менее на фоне последних событий руководство "Грузинской мечты" старается максимально избегать любых действий, которые могли бы быть интерпретированы как контракция, пишет "Алиа". Газета со ссылкой на свои источники сообщает, что Бидзина Иванишвили даже потребовал от депутатов максимальной сдержанности. Власть всячески старается не идти на обострение, а оппоненты пытаются, как могут, ее на это спровоцировать. В частности, при утверждении кандидатов в судьи Верховного суда в зале парламента кто-то разлил химическую жидкость.

Так или иначе, но власть, по мнению многих СМИ, в целом, постепенно двигается достижению собственных целей: парламент утвердил практически всех кандидатов в судьи, переход на пропорциональную избирательную систему де-факто не произошел, уличные акции протеста оппозиции пошли на спад, им на смену пришли акции в поддержку "Грузинской мечты". Аналитик Демур Гиорхелидзе, в беседе с корреспондентами "Резонанси" выразил мнение, что у оппозиции появится шанс, когда общество перестанет преследовать вождей и начнет требовать от политиков результатов.