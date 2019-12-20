Трампа валят, но он устоит

Нижняя палата конгресса США проголосовала за импичмент президента – отстранение Дональда Трампа с занимаемого поста по двум обвинениям: злоупотребление властью при оказании давления на Украину и препятствование расследованию Конгресса. Однако, говорят эксперты, это решение вряд ли означает, что Дональд Трамп покинет свой пост до президентских выборов, назначенных на 2020 год. Окончательное решение должен принимать Сенат США, а там большинство принадлежит представителям Республиканской партии, выдвиженцем от которой является Трамп.

Таким образом, действующий президент США может стать третьим в истории Америки, кому объявляется импичмент. Два предыдущих разворачивались по аналогичному сценарию – Эндрю Джексона и Билла Клинтона палата представителей также объявляла недостойными поста президента, но их поддерживал Сенат. Еще один – Ричард Никсон, замаранный "Уотрегейтом", процедуры импичмента дожидаться не стал, и сам подал в отставку.

Парадоксально, однако некоторые эксперты считают, что давление на Трампа в связи с импичментом увеличило его шансы на второй президентский срок – "вся президентская рать" сплотилась перед угрозой и никогда еще не была так монолитна, отложив на потом все внутренние разбирательства, склоки и интриги.

Дональда Трампа обвиняют по двум статьям – злоупотребление положением и создание помех работе Конгресса. Суть первого обвинения: Дональд Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование по деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в Украине. Говоря попросту, хотел от Киева компромата на Байдена-младшего, ибо Байден-старший, скорее всего, будет его конкурентом на президентских выборах в будущем году. Причем в настойчивости своей дошел до того, что приостановил военную помощь США Украине, чтобы добиться покладистости украинских властей. Известно, что в рамках этого "проекта" в Киев на днях был командирован личный адвокат Трампа Рудольфо Джулиани. Что ему удалось нарыть, или чем его порадовали хозяева – сказать пока трудно.

Суть второго обвинения в том, что когда Конгресс приступил к расследованию первого обвинения, Дональд Трамп запретил сотрудникам Белого дома идти на контакт с представителями Конгресса. Даже если они и получали официальные повестки.

Большинство членов палаты представителей признали оба обвинения обоснованным, а президента виновным.

Вывести Трампа на чистую воду конгрессменам удалось благодаря своеволию ряда дипломатов, в том числе и послов США на Украине. Все они проигнорировали запрет президента на общение с Конгрессом и ответили на интересующие палату вопросы. Из их ответов сложилась картина того, что президент США Трамп организовал неофициальный канал связи с властями Украины, и главная его цель – вынудить президента Украины хотя бы объявить о начале расследования деятельности Байдена-младшего. Действия Трампа при этом характеризовались как агрессивные, напоминающие шантаж – военная помощь Киеву в объеме 300 млн долл. была приостановлена и возобновлена, когда вся эта история стала всплывать наружу и превратилась в достояние общественности. Случился большой скандал, а потом и вердикт палаты представителей.

Теперь вопрос об импичменте Трампа предстоит рассматривать Сенату. И, похоже, в этом году это не успеется. При этом итоги слушаний предстают известными досрочно. Большинство мест в Сенате у Республиканской партии, и ее видные представители уже заявили, что положительное решение не в их интересах, т.е. виновным президента они объявлять не будут.

Для чего же Демократической партии нужно было затевать все эти хлопоты, когда ситуация просчитывалась даже неискушенными в политике людьми? По мнению некоторых экспертов, демократы, объявив поход против Трампа, прекрасно понимали свои шансы, и фактически начали избирательную кампанию, пытаясь обеспечить в ней действующему президенту слабые начальные позиции. Но они могли просчитаться в другом – республиканцы перед угрозой импичмента президенту сплотились, и форы у ставленника демократов не будет. А если же конкурировать с Трампом они выставят Байдена-старшего, как планируется, то может статься так, что республиканцы ударят по нему… деятельностью его сына в Украине. Возможно, им и удалось нарыть компромат, который они решили придержать и использовать в тот момент, когда это будет максимально эффектно и эффективно.