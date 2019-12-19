Правоохранители обыскали управление администрации Ростова-на-Дону

Сегодня в одном из управлений администрации Ростова-на-Дону прошли обыск и выемка документов, - сообщил информированный источник.

"Прошли обыски и выемка документов. Задержана начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Мария Давыдова. Она подозревается в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ)", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

Решается вопрос о задержании других сотрудников данного управления, по мнению следствия, допустивших нарушения антимонопольного законодательства, которые были ранее выявлены ФАС. Речь идет о проведении муниципалитетом закупки по информационному обслуживанию деятельности администрации в 2018 году.

Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.