Нурмагомедов встретился с итальянским модельером люксовой одежды

Чемпион MMA в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов в Москве встретился со знаменитым итальянским модельером, главой люксового бренда одежды Стефано Риччи (Stefano Ricci). Оба участника встречи опубликовали фото с нее в Instagram.

Обращаясь к Риччи, Хабиб подчеркнул, что рад был встретиться с ним, и выразил благодарность за гостеприимство. Боец уточнил, что недавно посетил бутик Stefano Ricci в гостинице "Националь" в Москве. Нурмагомедов поблагодарил Александра Баева "за хорошие советы".

"Отличный визит во флагманский магазин в Москве в отеле "Националь" недалеко от Красной площади", - прокомментировал сам модельер.

"Отдельное спасибо "орлу" Хабибу Нурмагомедову", - обратился Стефано Риччи.