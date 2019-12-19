Саммит "нормандской четверки" пошел на пользу рейтингу Зеленского?

Популярность президента Украины Владимира Зеленского стала расти после снижения его рейтинга в ноябре. По данным опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг" в декабре, сейчас его он составил 62%.

За последние две недели уровень удовлетворенности работой Зеленского увеличился с 53% до 62%, а недовольство снизилось с 33% до 25%, свидетельствуют итоги исследования общественного мнения.

Также, согласно опросу, Зеленский лидирует в рейтинге доверия украинцев. Доверяют ему 67% респондентов, не доверяют 25%.

В опросе, который проводился 13-17 декабря, приняли участие 2,5 тыс человек.

Не исключено, что рост рейтинга связан с саммитом "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция), который состоялся в Париже 9 декабря.

В конце прошлого месяца опросы показывали снижение позиций Зеленского в украинском обществе, напоминает ТАСС.

Так, опубликованные 28 ноября данные опроса Киевского международного института социологии продемонстрировали, что рейтинг президента снизился до 52%. Эта тенденция отмечалась в течение всех осенних месяцев.