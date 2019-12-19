В казахстанском Арысе закипела жизнь

В Туркестанской области Казахстана полностью завершились восстановительные работы в пострадавшем от взрывов летом этого года городе Арысь, - сообщил на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым аким (глава администрации) региона Умирзак Шукеев.

Аким доложил президенту об итогах социально-экономического развития региона, отметив, что показатели роста производства в регионе увеличилось на 5,5 %, сельского хозяйства и инвестиций - на 25%, строительства жилья - на 30 %. Глава региона также рассказал о ходе подготовки к презентации города Туркестана, запланированной на октябрь 2020 года, - передает ТАСС.

Напомним, 24 июня на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с Арысью, произошло возгорание, после чего последовал взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли четыре человека. Многие здания в городе серьезно пострадали.