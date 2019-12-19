Путин: Кадыровы заслужили звания Героев России

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Герой России было обосновано, передает корреспондент "Вестника Кавказа". Российский лидер также отметил, что нынешний глава Чечни ежедневно подвергается опасности, лично участвует в различных боевых операциях.

Он напомнил, что Ахмат Кадыров сам проявил желание встроить конструктивные отношения с Россией. "Он не пришел сдаваться. Он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией, когда не начались еще активные боевые действия в Чечне и на Кавказе", - подчеркнул президент.

Путин также подчеркнул, что подобного уровня государственные награды никогда не вручаются без должных оснований.

"Я званиями не разбрасываюсь, просто так такие документы не подписываю. Посмотрите на Грозный. Как он выглядел. Как Сталинград. И как выглядит теперь. В принципе, ему можно было Героя Труда давать. Но молодой пока, подождет", - отметил президент.

Путин также напомнил слова Кадырова-старшего о том, что другие исламские страны начали пытаться подчинить Чечню своей воле. "Мы не хотим. Мы теперь понимаем, что нам лучше с Россией. Россия всегда очень свободно относилась и к нашему вероисповеданию, и к устройству внутренней жизни", - привел Путин слова Ахмата Кадырова.

Он также напомнил, что Ахмат Кадыров погиб от рук террористов, с которыми боролся. "Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел", - подчеркнул президент.