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Мужчину, "заминировавшего" отделение полиции, поймали в Ереване

Мужчину, &quot;заминировавшего&quot; отделение полиции, поймали в Ереване

В Ереване задержан подозреваемый в ложном сообщении о якобы заложенной в отделении полиции бомбе. Такое сообщение распространила пресс-служба Службы нацбезопасности Армении.

Оказалось, что звонок о взрывном устройстве в Арабкирском отделении совершил житель Еревана К. А., 1985 года рождения. Теперь ему грозит штраф в 200-400 тыс драмов (около $850), либо арест до трех месяцев, либо тюремное заключение до двух лет.

Идет следствие, пишет Sputnik Армении.

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Вестник Кавказа

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