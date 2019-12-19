В Сочи пояснили цель ребрендинга "Красной Поляны"

Ребрендинг сочинского курорта "Красная Поляна" позволит вывести его название на мировой туристический рынок и привлекать в него больше гостей из России и из-за границы, - сообщил сегодня генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский.

"Ребрендинг в разгаре, как и федеральная рекламная кампания. Мы хотим, чтобы "Красная Поляна" чаще звучала в инфополе и в России, и в мире. После олимпиады постепенно стали забывать эти слова, каждый курорт стал продвигать себя сам. А мы хотели бы вернуть обратно это все, консолидировать с тем, чтобы и на международном туристическом рынке "Красная поляна" звучала", - заявил Круковский, передает РИА Новости.

Горные лыжи и сноуборд - не единственный повод приехать в горы Сочи зимой. В Сочи сосредоточены всесезонные курорты, и даже тем, кто не катается на горных лыжах и сноуборде, здесь есть чем заняться, - добавил Круковский.