Путин об импичменте Трампа: внутриполитическая борьба в США продолжается

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, передает корреспондент "Вестника Кавказа". Это - внутриполитическая борьба, инициированная Демократической партией, заявил он.

"Еще нужно пройти Сенат", в котором "у республиканцев большинство", напомнил Путин. Вряд ли они захотят отстранить от власти представителя своей партии "по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам", отметил он.

"Это просто продолжение внутриполитической борьбы", - указал президент России, уточнив, что Демократическая партия, которая проиграла выборы, "добивается результатов уже другими способами".

"Мы, тем не менее, заинтересованы в развитии и поддержании отношений с США", - подчеркнул Путин.