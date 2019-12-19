Путин оценил идею строительства дороги из РФ в Грузию через Чечню

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал целесообразным строительство дороги из России в Грузию через Чечню.

Строительство трассы из Итум-Калинского района Чечни в Ахметовский район Грузии стартовало после завершения первой военной кампании в ЧР. В итоге работы были заморожены в 1998 году, и сейчас границу Грузии с Россией можно пересечь только в пропускном пункте "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Путин признал наличие проблем в транспортном сообщении с Грузией, особенно зимой. Идею постройки дороги он назвал хорошей и "в принципе реализуемой", но добавил, что в практических планах Минтранса ее пока нет.

"Целесообразность реализации, безусловно, существует", - приводит слова главы государства корреспондент "Вестника Кавказа".

Российский лидер отметил, что сейчас рассматривается ряд проектов развития инфраструктуры на Юге России, включая и Чечню, обсуждается вопрос о том, как связать Чечню с Краснодаром, с Черноморским побережьем.