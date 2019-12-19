Власти Армении попробуют исправить ситуацию в здравоохранении

Власти Армении намерены радикальным образом изменить механизм госзаказа – такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

"Средства госзаказа теперь не будут распределяться заранее – они дойдут до больниц лишь после того, как те окажут помощь, и тогда люди сами смогут решать, в каких больницах им получать медицинскую помощь. Иными словами, не пациенты будут идти за деньгами, а деньги – за ними. А значит, между больницами вырастет конкуренция, и услуги станут качественнее", - заявил министр здравоохранения Арсен Торосян, передает Sputnik Армения.

Постоплатный госзаказ в наступающем 2020 году будет опробован на трех видах услуг: медпомощь военным и их семьям, неотложные операции на сердце (установка стентов) и родовспоможение.

Каждый год все больше услуг будет переходить на новый порядок. В перспективе 2-3 лет Минздрав Армении хочет перейти на него полностью: "Все будут решать граждане. А поскольку мы повысили прейскурант по госзаказу, он стал для больниц реально интересен", - заметил министр.

Напомним, объем неотложных операций на сердце в уходящем 2019 году составил около 1,7 млрд драмов (около $3,6 млн), при выделенном финансировании в два миллиарда. На медпомощь военным их семьям было выделено три миллиарда драмов, финансирование по факту составит около 3,5 млрд драмов (около $7,3 млн). По акушерским услугам перерасход примерно на 700 млн драмов.