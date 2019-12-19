Путин: без СНВ-3 начнется гонка вооружений

Без СНВ-3 в мире не будет ничего, что бы сдерживало гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Он подчеркнул, что Россия готова до конца текущего года продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Если завтра нам пришлют по почте, или мы готовы подписать и прислать в Вашингтон. Пусть поставит там свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо", - отметил российский лидер.