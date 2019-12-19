Лекарства убили семилетнюю девочку в Казахстане

Семилетняя девочка умерла в Алматинской области, приняв лекарства. О ЧП сообщают казахстанские СМИ.

Сначала у ребенка начались боли в животе, на следующий день поднялась температура. По словам матери, она позвонила в скорую, и врач выписал лекарства, в том числе парацетамол и антигриппин.

Однако после них состояние девочки только ухудшилось, она впала в кому, а через двое суток умерла в реанимации.

Мать ребенка утверждает, что в ее смерти виновна фельдшер скорой, выписавшая неподходящие ребенку по возрасту лекарства.

В детской клинической больнице, куда была госпитализирована девочка, заявили, что причиной смерти стала передозировка парацетамола, несколько таблеток которого ей дала мать. "Мы выставили предварительный диагноз: синдром Рея. Когда много даешь парацетамол, у некоторых детей (...) поражается печень. Распадаются клетки печени, и они выделяют все токсины", - приводит слова замдиректора Алматинской региональной детской клинической больницы Аскара Калиева Sputnik Казахстан.

Врачи утверждают, что ранняя диагностика могла спасти девочку.