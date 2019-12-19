Лавров: РФ надеется на мир с Японией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает обсудить на переговорах с японским коллегой Тосимицу Мотэги вопрос подписания мирного договора между Москвой и Токио.

"Сегодня, я надеюсь, мы обсудим весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора и, безусловно, международную проблематику", - заявил он перед переговорами с главой МИД Японии.

Мотэги впервые находится с визитом в России в качестве главы японского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.