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Французский футболист решил сменить гражданство, чтобы сыграть за РФ на Евро

Французский футболист решил сменить гражданство, чтобы сыграть за РФ на Евро

29-летний полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Дамьен Ле Таллек решил получить российское гражданство, чтобы иметь возможность сыграть за сборную России на чемпионате Европы 2020 года.

Процесс получения гражданства спортсмен начал несколько месяцев назад, "решил множество вопросов с документами и бумагами". "Паспорт будет готов уже через несколько месяцев", - рассказал он "Известиям".

"У меня русская жена, мы купили дом в Москве", - отметил футболист.

После получения паспорта он надеется, что "тренер сборной России начнет следить" за его выступлениями. "Верю, что все получится", - заключил Ле Таллек.

Дамьен Ле Таллек перешел в "Монпелье" в 2016 году из сербской "Црвены Звезды".

Сейчас в сборной РФ постоянно играют натурализованные бразильцы - голкипер Маринато Гилерме и защитник Марио Фернандес. Также российское гражданство имеют защитник Константин Рауш и полузащитник Роман Нойштедтер, имеющие российские корни, но воспитанные в Германии, напоминает "Интерфакс".

Кроме того, за сборную России несколько матчей провел бразильский нападающий "Краснодара" Ари.

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Вестник Кавказа

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