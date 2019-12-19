Ил-78 сел с отказавшим двигателем в "Жуковском"

Самолет-заправщик Ил-78 осуществил экстренную посадку в аэропорту "Жуковский" в ходе испытательного полета, об этом рассказал представитель экстренных служб Подмосковья.

"Ил-78, предположительно, ЛИИ имени Громова выполнил экстренную посадку в аэропорту Жуковского после отказа одного из четырех двигателей", - приводит слова источника РИА Новости.

Представитель экстренных служб добавил, что посадка завершилась благополучно, пострадавших нет.

В пресс-службе Авиационного комплекса им. Ильюшина сообщили, что самолет Ил-78-2 проходил программу летных испытаний, в ходе которой отрабатываются различные режимы. Сегодня во время испытательного полета включился индикатор нештатной работы одного двигателя.

"Согласно руководству летной эксплуатации, экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась", - пояснили в компании.