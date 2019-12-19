Путин: Россия сохранит украинский газовый транзит

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что РФ будет сохранять транзит газа в Европу через территорию Украины, хотя этот маршрут обходится дороже. Российский лидер подчеркнул, что главный вопрос заключается в объемах и сроках, на которые будет заключен новый транзитный контракт.

"Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток", "Северный поток - 2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт", - заявил Путин.

Он также добавил, что РФ не стремится заключить контракт на какое-то время с тем, чтобы позднее отказаться от транзита газа по украинской территории. "Это удобный маршрут. Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю. Он длиннее и для нас дороже, но, все-таки, в Центральную и Южную Европу это хороший, отработанный маршрут. Мы готовы его сохранять", - цитирует ТАСС российского лидера.