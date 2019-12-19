Четверть российских работодателей оставят сотрудников без подарков на Новый год

Большая часть российских работодателей собираются на приближающийся Новый год дарить подарки своим работникам и их детям, такие результаты дал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Так, новогодние подарки сотрудникам готовят 33% работодателей, 58% порадуют детей сотрудников, угостив их сладостями и устроив "елку за счет компании", пишет "Интерфакс". Еще 24% работодателей оставят работников без подарков на Новый год.

Для сотрудников же новогодний подарок от работодателя служит одним из показателей стабильности и успешности компании.

Опрос проходил с 25 ноября по 4 декабря среди 500 респондентов из менеджмента и кадровых службах предприятий, в 145 населенных пунктах России, охватывающих все федеральные округа.