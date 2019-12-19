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Четверть российских работодателей оставят сотрудников без подарков на Новый год

Четверть российских работодателей оставят сотрудников без подарков на Новый год

Большая часть российских работодателей собираются на приближающийся Новый год дарить подарки своим работникам и их детям, такие результаты дал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Так, новогодние подарки сотрудникам готовят 33% работодателей, 58% порадуют детей сотрудников, угостив их сладостями и устроив "елку за счет компании", пишет "Интерфакс". Еще 24% работодателей оставят работников без подарков на Новый год.

Для сотрудников же новогодний подарок от работодателя служит одним из показателей стабильности и успешности компании.

Опрос проходил с 25 ноября по 4 декабря среди 500 респондентов из менеджмента и кадровых службах предприятий, в 145 населенных пунктах России, охватывающих все федеральные округа.

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Вестник Кавказа

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