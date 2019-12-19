Задержанные в Ливии моряки вернулись в Грузию

Задержанные два года назад в Ливии грузинские моряки вернулись на родину.

По информации СМИ, капитана Генадия Комахидзе, Романа Какаладзе и Нукри Хохба, которые находились на корабле, плавающем под флагом Танзании, задержали вместе с остальными членами экипажа в водах Ливии 30 августа 2017 года.

Судно было задержано по подозрению в перевозке нелегального груза, а морякам предъявили обвинения в незаконной перевозке нефти, незаконном входе в территориальные воды Ливии и нанесении экономического ущерба ливийскому народу.

Хохба был освобожден после шести месяцев предварительного заключения, однако остальные моряки до недавнего времени оставались в ливийской тюрьме.

В Тбилисском международном аэропорту грузинских моряков встретили члены семьи, представители МИД Грузии и Агентства морского транспорта.

Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что страна задействовала все правовые и дипломатические рычаги, а также подключила всех тех, кто мог бы позитивно влиять на решение вопроса.

"Дело осложняло несколько обстоятельств. В первую очередь то, что в Ливии довольно сложная военно-политическая обстановка. Государственные институты функционировали с перебоями, и это было одной из причин, из-за которой судебный процесс затягивался бесконечно", - приводит Спутник-Грузия слова Константиниди.