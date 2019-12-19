"Газпром" начал переговоры в Берлине

Представители "Газпрома" приступили к газовым консультациям в Берлине с представителями Германии.

"Делегация "Газпрома" прибыла в министерство экономики и энергетики ФРГ", - приводит слова источника в российской делегации ТАСС.

Сейчас проходит встреча главы российской газовой компании Алексея Миллера, руководителя Минэкономики Петера Альтмайера и уполномоченного федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее, сообщил он.

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, ЕС и Украины об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года также состоится сегодня в Берлине.

Еврокомиссия рассчитывает на прорыв в этих консультациях. Об этом заявил бывший заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.