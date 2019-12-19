"Царит полный хаос": неизвестные побывали в редакции одной из армянских газет

В редакцию одной из крупнейших армянских газет "Жоговурд" ("Народ") сегодня ночью ворвались неизвестные. Об этом рассказала главный редактор издания Кнар Манукян.

"Все здесь перемешано", - сообщила она, отметив, что в ее кабинете "царит полный хаос".

По мнению Манукян, "неизвестные что-то искали". "Не могу сказать, что именно", - цитирует ее ТАСС.

Как отметила главный редактор газеты, "это не попытка кражи", так как "все ценные вещи на месте".

Сейчас в редакции работают сотрудники полиции.