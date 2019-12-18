СДПГ раскритиковала санкции США против "Северного потока - 2"

Представители Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию ФРГ, раскритиковали решение Вашингтона ввести санкции в отношении проекта "Северный поток-2".

Парламентарии призвали правительство отреагировать на этот шаг США.

Одна из сопредседателей СДПГ Заския Эскен назвала санкции "не особо дружественным актом". По ее словам, правительство Германии не должно было допускать этого и должно отреагировать. Она добавила, что политика США пытаться "влиять на европейский порядок" представляет собой проблему.

В свою очередь, ее соратница, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что США преследуют собственные экономические интересы.

"Это абсолютно неприемлемое решение, в котором можно заподозрить, что здесь свою роль играют собственные экономические интересы. Германия должна сама решать, от кого и каким образом получать энергоносители", - приводит РИА Новости слова Швезиг.

Напомним, накануне Сенат США проголосовал за оборонный бюджет в размере $738 млрд, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу.