ССС арестовала имущество Саргсяна

Специальная следственная служба Армении вынесла решение об аресте имущества экс-президента, зачинщика нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна. Об этом рассказали в пресс-службе ССС.

"Решением следствия наложен арест на имущество Саргсяна в размере причиненного ущерба", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Напомним, 4 декабря Специальная следственная служба предъявила Саргсяну обвинение в организации в период с 25 января по 7 февраля 2013 года хищения государственных средств на 489 млн драмов ($1 млн) путем растраты, совершенной группой должностных лиц.