Боевики на танках атаковали сирийскую армию в Идлибе

В Сирии около сотни боевиков на танках и БТР напали на позиции правительственной армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, нападение велось с двух точек: в районе населенного пункта Тамана в наступление при поддержке двух танков и БТР перешли около 40 человек. При этом еще до 60 членов незаконных вооруженных формирований, проделав проход в минном заграждении, попытались овладеть высотой севернее населенного пункта Зайтуна провинции Идлиб.

Сирийская армия отбила все атаки, уничтожив один танк и один бронетранспортер террористов.

Позднее еще около 200 боевиков при поддержке десяти автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберным вооружением атаковали позиции вооруженных сил в районе населенных пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб. При отражении этого нападения сирийская армия ликвидировала троих боевиков, 12 сирийских военных получили ранения, передает РИА Новости.