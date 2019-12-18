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Сенаторы США пообещали "сокрушительные санкции" укладчику "Северного потока-2"

Сенаторы США пообещали &quot;сокрушительные санкции&quot; укладчику &quot;Северного потока-2&quot;

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз (республиканец, Техас) и Рон Джонсон (республиканец, Висконсин) сегодня направили письмо Эдварду Хирема, главе швейцарской Allseas, прокладывающей трубы для газопровода "Северный поток-2".

Текст документа разместил на своем сайте Круз.

В нем конгрессмены предупреждают Allseas о "сокрушительных и потенциально роковых санкциях", ждущих ее в случае продолжения участия в проекте, пишет ТАСС.

В частности, сенаторы уточняют, что компания рискует "существенно снизить стоимость своих акций и разрушить финансовую жизнеспособность", если не откажется от "Северного потока-2".

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Вестник Кавказа

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