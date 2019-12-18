Тбилисский театр имени Грибоедова подведет итоги года 20 декабря

Директор Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова Николай Свентицкий на брифинге, который состоится в Тбилиси 20 декабря, расскажет о премьере спектакля "Снежная королева", а также подведет итоги театрального года.

Кроме того, речь пойдет о новогодней благотворительной программе.

Грибоедовский театр подготовил традиционную новогоднюю программу для детей - все спектакли будут идти на русском языке, пишет Спутник - Грузия.