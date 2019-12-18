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Тбилисский театр имени Грибоедова подведет итоги года 20 декабря

Тбилисский театр имени Грибоедова подведет итоги года 20 декабря

Директор Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова Николай Свентицкий на брифинге, который состоится в Тбилиси 20 декабря, расскажет о премьере спектакля "Снежная королева", а также подведет итоги театрального года.

Кроме того, речь пойдет о новогодней благотворительной программе.

Грибоедовский театр подготовил традиционную новогоднюю программу для детей - все спектакли будут идти на русском языке, пишет Спутник - Грузия.

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Вестник Кавказа

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