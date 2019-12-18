Премьера спектакля "Приключения Аладдина" пройдет в Баку

Премьера спектакля "Приключения Аладдина, принцессы Жасмин и Джина-духа лампы", поставленного по мотивам сказки "Волшебная лампа Аладдина", состоится 28 декабря в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре.

Руководитель постановки – народный артист Азербайджана Александр Шаровский, режиссер-хореограф – Рауля Турккан, художник по декорациям – заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров. Художник по костюмам – заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова. Музыкальное оформление принадлежит заслуженному работнику культуры Азербайджана Владимиру Неверову.

Начало спектакля 28 декабря – 12.00, передает АзерТАдж, отмечая, что спектакли пройдут 30 и 31 декабря, а также 2, 3, 4 января 2020 года в 12.00 и 15.00.