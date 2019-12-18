Домбай и Теберда вошли в созвездие Большой медведицы

Согласно итогам голосования, проведенного Международным астрономическим союзом по выбору названий для звезд и экзопланет, жители РФ, которым досталась система оранжевого карлика HAT-P-3, дали звезде имя Домбай, а экзопланете – Теберда.

Напомним, что в июне 2019 года союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 112 стран могли выбрать названия для космических объектов – планетных систем, которые видно с их территорий при наблюдении в небольшой телескоп.

В соответствии с правилами конкурса, назвать звезду и вращающуюся вокруг нее экзопланету можно было в честь географических, культурных или исторических личностей и объектов.

России досталась находящаяся в созвездии Большой Медведицы система HAT-P-3.

Вокруг оранжевого карлика чуть легче Солнца в ней обращается как минимум одна планета – это горячий юпитер HAT-P-3b, открытый в 2007 году транзитным методом.

Для звезды россияне выбрали имя Домбай (горная территория в республике Карачаево-Черкесия), а для планеты – Теберда (река и одноименный город в том же регионе), пишет nplus1.ru.

Голосование проводилось Институтом астрономии Российской академии наук (ИНАСАН).