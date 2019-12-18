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В Ингушетии подрядчик "подарил" себе 15,5 млн рублей при строительстве школы

В Ингушетии подрядчик &quot;подарил&quot; себе 15,5 млн рублей при строительстве школы

В Ингушетии генеральный директор фирмы, которая строила школу в селе Сагопши Малгобекского района республики, по фальсифицированным актам приемки работ присвоил 15,5 млн рублей. Об этом сообщили в республиканском управлении СКР.

В отношении 45-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

По версии следствия, подозреваемый предоставлял в Минстрой Ингушетии документы с завышенными показателями о выполнении строительно-монтажных работ, передает "АиФ".

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