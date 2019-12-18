Дефицит сельских учителей более чем в два раза сократят в Дагестане

В 2020 году руководство Дагестана намерено трудоустроить по программе "Земский учитель" 180 педагогов в сельских школах республики, рассказал глава региона Владимир Васильев при посещении Хучнинской средней школы № 1 в Табасаранском районе.

По его словам, в будущем году из федерального бюджета будут выделены средства для трудоустройства в сельских школах 130 учителей - это 130 млн рублей, еще 50 млн рублей на эти цели будет направлено из регионального бюджета.

"И у нас получится 180. Согласитесь, миллион рублей - неплохие деньги, а если еще поедут муж с женой - это уже хорошая квартира", - цитирует Васильева ТАСС.

Глава республики уточнил, что на сегодняшний день дефицит сельских учителей в Дагестане составляет около 300 человек, соответственно, в результате он уменьшится более чем вдвое. Васильев добавил, что в дальнейшем также будут создаваться условия, которые привлекали бы людей. "В селе, в котором есть вода, газ, дороги, интернет, есть куда пойти, люди по-другому будут относиться [к работе в нем]", - отметил он.