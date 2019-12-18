Сожителя матери девочки, найденной в выгребной яме, обвинили в ее изнасилование на Кубани

Жителя хутора Родниковский обвинили в покушении на убийство и изнасилование малолетней девочки - дочери его сожительницы, которую в конце прошлого месяца спасли из выгребной ямы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина, 35-летний местный житель, ранее был несколько раз судим за кражи и хранение наркотиков. Дело ведется по ч.3 ст.30 , п. "в", "к" ч.2 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство, сопряженное с изнасилованием" и ст.131 УК РФ "Изнасилование".

Потерпевшая третьеклассница жила в неполной семье с матерью, ее сожителем и старшей сестрой - студенткой Новокубанского аграрно-технологического техникума. Мать и ее сожитель официальной работы не имеют, семья перебивалась случайными заработками, пишет "Интерфакс-Юг".

Напомним, девятилетняя девочка ушла гулять с подругами вечером 18 ноября и не вернулась. Ее искали больше суток и обнаружили живой в выгребной яме на территории дома культуры. В тяжелом состоянии школьницу госпитализировали, несколько дней она провела в коме. На данный момент девочку уже выписали из больницы.