Праздничная подсветка будет гореть в Москве до марта

Праздничная городская подсветка и иллюминация будет включена в столице до 10 марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что праздничная подсветка была включена в столице 13 декабря.

"Мы включили всю осенне-зимнюю подсветку, всю праздничную иллюминацию… Новогоднее оформление, ёлки и так далее, будет работать до 15 января, а все остальное, вся эта красота будет радовать москвичей и гостей столицы до 10 марта", - приводит РИА Новости слова Бирюкова.