Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов россиян

Росстат в обзоре за декабрь в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения, сообщили в Минэкономразвития.

Оценка роста доходов выросла с 0,2 до 0,8 процента, корректировка динамики произошла после уточнения базы прошлого года. При этом в докладе Росстата новые данные по доходам населения отражены не были.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

При этом официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%, реальные располагаемые доходы - на 0,1%,передает РИА Новости.