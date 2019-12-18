Погода в Москве поставила рекорд за всю историю метеонаблюдений

Температура воздуха в Москве поднялась до плюс 5,4 градуса, побив рекорд 133-летней давности, сообщи ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве побит рекорд 133-летней давности. На базовой метеостанции ВДНХ побит рекорд далекого 1886 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 5,3 градуса. Сегодня, в 20.00, столбики термометров поднялись до плюс 5,4 градуса", - уточнил синоптик.

Он добавил, что это новый рекорд максимальной температуры воздуха для 18 декабря за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений, передает РИА Новости.